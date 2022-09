Grávidas de Rio Preto da Eva realizam ensaio fotográfico no Cristo Redentor

Grupo de Gestantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Rio Preto da Eva, realizou um ensaio fotográfico, na manhã desta quarta-feira (14), para celebrar o encerramento dos encontros da segunda turma do projeto social.

Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Chicão Marques, no Mirante Pastor Severo Câmara, popularmente conhecido como Cristo Redentor, cartão-postal do município.

Cerca de 30 grávidas foram acompanhadas durante três meses nessa segunda turma. Uma delas é a Joyce Fernandes, de 28 anos, que aceitou participar do ensaio. Mãe de 4 filhos, ela agora está com seis meses de gestação, a espera de gêmeos.

“O grupo de grávidas me ajudou muito, me tirou de uma possível depressão, me fez aceitar a gravidez, me deu amigas, a gente troca ideia, conversa e recebe todo o apoio”, disse ela. Sobre o ensaio fotográfico ela completa, “Muito bom, nos deixa com autoestima lá em cima, e vamos poder guardar de recordação todas essas fotos”.

Todas as gestantes fizeram fotos no cenário montado pela equipe da SEMAS, e também utilizando as belezas do Cristo Redentor para eternizar esses momentos. Após a edição, as fotos serão disponibilizadas para as futuras mamães.

O Projeto

O Grupo de Gestantes é uma parceria da SEMAS com o Centro de Referência de Assistência Social para mulheres em vulnerabilidade. Uma equipe multidisciplinar acompanha as grávidas durante os três últimos meses de gravidez.

Durante os encontros são ministradas palestras educacionais sobre a gestação, alimentação adequada, e feita toda a orientação para as futuras mamães. São disponibilizados psicólogos e assistentes sociais para fazer o acompanhamento dessas mulheres.

Além do ensaio fotográfico, ao final do acompanhamento, as participantes também recebem um kit enxoval para o bebê e cestas básicas, se necessário. Depois que a criança nasce, a família ainda recebe duas visitas das equipes de assistência social.

“Esse projeto é muito importante, a gestante que quiser participar precisa procurar a SEMAS, levar documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência e cartão da gestante para fazer o cadastro. Vale lembrar que são acompanhados os três últimos meses, então essa mulher precisa procurar a secretaria a partir do quarto ou quinto mês de gestação que com certeza ela será atendida”, disse a secretária de assistência social, Soraya Almeida.