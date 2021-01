Grupo de 15 empresas vão doar R$ 1,6 Milhões para combater Covid no AM

Uma força-tarefa intitulada ‘Juntos pelo Amazonas’ reuniu 15 grandes empresas e entidades do país para realizar uma ação solidária com o objetivo de apoiar a região.

De acordo com um post no Linkedin do Grupo Yamaha Brasil, a decisão foi tomada depois da comprovação da grave crise sanitária enfrentada pelo Estado do Amazonas, nos últimos dias.

O Grupo fará uma doação para o programa Unidos Contra a Covid-19 da Fiocruz no valor de R$ 1,6 milhão, referente a uma usina de produção de oxigênio, que deverá dar suporte aos hospitais públicos da região.

São Elas:

Ambev, BNP Paribas, BRF, The Coca-Cola Company, Eletros – Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Magazine Luiza, Grupo +Unidos, Mercado Livre, Nestlé, Petrobras, Sesc, SulAmérica, WEG, Whirlpool Corporation, XP Inc.