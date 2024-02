Grupo farmacêutico de Manaus investe em marcas próprias rumo à nova era do setor

O Grupo Tapajós, com sede em Manaus, está liderando uma mudança significativa no setor farmacêutico brasileiro através do investimento em marcas próprias. Com as bandeiras Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma, a empresa tem buscado fortalecer sua presença no mercado com produtos exclusivos, totalizando 89 SKU’s em diferentes categorias.





Um estudo da NielsenIQ (NIQ), a pedido da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), revelou que os produtos de marca própria estão presentes em 34% dos lares brasileiros. Além disso, um relatório do Santander Research em parceria com a Amicci constatou que esses produtos podem ter preços até 20% inferiores aos das marcas convencionais.

Wili Garcez, presidente do Grupo Tapajós, destaca que a estratégia de investimento em marcas próprias tem sido eficaz, acompanhando a crescente demanda por esses produtos no mercado farmacêutico. “As marcas próprias nos permitem um maior controle de qualidade e uma customização dos produtos de acordo com as preferências dos nossos clientes”, comenta Garcez.

Em 2020, a empresa lançou sua primeira marca própria, a Animativ, com foco em polivitamínicos para a saúde. No ano seguinte, a linha foi expandida para 20 produtos e a marca Voiké foi introduzida, oferecendo cuidados para todas as fases da vida, incluindo uma linha de fraldas para bebês. Ao final de 2021, o Grupo já contava com 59 produtos ativos das duas marcas.

O ano de 2022 marcou o fortalecimento das marcas Animativ e Voiké, com lançamentos de novos produtos, incluindo absorção prolongada e acessórios de higiene. Além disso, a empresa estreou a marca Kiffer, focada em acessórios de maquiagem de alta qualidade, ampliando ainda mais seu portfólio.

Em 2023, as marcas próprias do Grupo continuaram avançando, com a inclusão de novos produtos como mel, própolis e teste de gravidez em fita. Para 2024, a empresa planeja lançar ainda mais produtos para suas três marcas, com a expectativa de um crescimento de 20% nas vendas de marcas próprias neste ano.

Além das vantagens oferecidas pelas marcas próprias, o setor farmacêutico como um todo está em expansão, com previsão de crescimento de 9,2% para 2024, conforme divulgado pelo Sindusfarma. Com o Grupo Tapajós na vanguarda das marcas próprias, o setor está caminhando para uma nova era de inovação e crescimento.