Gusttavo Lima envia Boeing com cilindros de oxigênio a Manaus

O cantor sertanejo Gusttavo Lima postou na manhã deste sábado (16) em suas redes sociais uma imagem de um Boeing carregado com cilindros de oxigênio doados, com destino à cidade de Manaus. De acordo com o artista, foram embarcados 150 cilindros.

“Carga feita… Um Boeing lotado de OXIGÊNIO com destino a Manaus!!!”, escreveu Lima em publicação em sua conta no Twitter neste sábado. Na sexta, o artista já havia informado aos seguidores que estava fazendo os arranjos para o envio da carga.

Carga feita… Um Boeing lotado de OXIGÊNIO com destino a Manaus!!! pic.twitter.com/VE9Niz0tcQ — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) January 16, 2021

CNN Brasil