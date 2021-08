Hamilton bate Verstappen e faz a pole no GP da Hungria

O novo capítulo da intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen começa com vantagem para o britânico.

No treino classificatório para o GP da Hungria, Hamilton levou a melhor e garantiu a pole com uma volta perfeita em 1min15s419. Ao seu lado, Valtteri Bottas, 0s315 atrás, e em terceiro a Red Bull de Verstappen, com 0s421 de desvantagem.

A largada pra o GP da Hungria de Fórmula 1 é neste domingo, às 10 horas (de Brasília).

O treino

Foi de Verstappen o melhor tempo do Q1, com 1min16s214, seguido pelas duas Mercedes de Hamilton e Bottas. Enquanto isso, Schumacher (que nem foi para a pista), Mazepin, Latifi, Russell e Tsunoda foram eliminados.

No Q2, faltando pouco menos de sete minutos para o fim da sessão, a Ferrari ainda comemorava a boa volta de Leclerc, com o segundo melhor tempo até então, quando Carlos Sainz perdeu o controle do carro na curva 14 e bateu forte, de lado, na barreira de pneus.

O acidente fez a sessão ser interrompida por cerca de 10 minutos para que o carro do espanhol fosse retirado.

Com a pista novamente aberta, Verstappen mais uma vez foi o mais rápido. Usando pneus macios, o holandês baixou seu tempo para 1min15s650, seguido por Lando Norris e Pierre Gasly.

Hamilton fez apenas o sexto tempo do Q2, mas optou por usar apenas os pneus médios, abrindo a possibilidade de estratégias diferentes para a corrida de amanhã.

O Q3 começou com as Mercedes na frente. Na primeira tentativa de cada piloto, Hamilton foi o mais rápido, seguido por Bottas e Verstappen, na mesma configuração que terminaram as sessões da sexta-feira.

Na última volta lançada, com o relógio já zerado, Hamilton fechou em 1min15s419 e levou a pole.

