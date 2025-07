Hemoam conquista credenciamento internacional para fornecer plasma à Hemobrás

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) foi qualificada para enviar plasma excedente à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), vinculada ao Ministério da Saúde, para produção de medicamentos essenciais.





A homologação técnica foi concedida pela multinacional suíça Octapharma, uma das maiores empresas do mundo no setor de hemoderivados, após um rigoroso processo de auditoria. A aprovação confirma que o nível de qualidade do Hemoam atende aos mais elevados padrões internacionais.

O Amazonas se torna o segundo estado da região Norte, ao lado do Pará, a alcançar esse nível de excelência com o credenciamento.

“O credenciamento é resultado direto da seriedade na gestão, do comprometimento técnico e do rigor na produção de hemocomponentes. É um avanço histórico. O que antes era descartado, gerando custo, agora será transformado em medicamento para muitos pacientes”, destacou a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

O plasma excedente, que não é utilizado nas transfusões, é matéria-prima para a produção de medicamentos biológicos de alto custo, como os fatores de coagulação, usados no tratamento de hemofilia, além de imunoglobulinas e albumina humana, fundamentais para pacientes imunossuprimidos ou com doenças autoimunes.

A primeira remessa deve ocorrer entre julho e agosto de 2025, com o envio de cerca de 5 a 7 mil bolsas de plasma. A equipe de logística da Octapharma conduzirá o plasma de Manaus até à Suíça, onde será processado e enviado ao Brasil já na forma de medicamento hemoderivados, para distribuição pelo SUS para todos os estados.

Auditoria técnica rigorosa

O processo de qualificação envolveu visitas técnicas ao longo de um ano, conduzidas por especialistas da Hemobrás e Octapharma. Foram avaliados critérios técnicos, abrangendo todas as etapas do ciclo do sangue, desde a triagem e coleta de doadores até o processamento e armazenamento do plasma e testes sorológicos.

Os auditores inspecionaram ainda os sistemas de gestão da qualidade, tecnologia da informação, estrutura física, equipamentos e capacitação das equipes.

“A inspeção realizada nos permitiu demonstrar a eficiência de toda a cadeia produtiva dos hemocomponentes que são distribuídos para 35 unidades de saúde da capital e 55 do interior do Estado, provando a competência do Hemoam, alinhado com o conhecimento técnico e tecnológico dos melhores hemocentros do mundo na área da hemoterapia”, afirmou o diretor técnico, Sérgio Albuquerque.

Produção de plasma

O plasma é um componente do sangue utilizado em tratamentos e funciona como a base da produção de medicamentos hemoderivados. Após a coleta do sangue dos doadores, o plasma é separado das células sanguíneas por centrifugação e tem uma parte destinada ao uso transfusional.

A produção de hemoderivados é realizada por meio de um processo industrial de fracionamento e purificação proteica, no qual são extraídos diferentes componentes, que são os medicamentos hemoderivados, utilizados para tratar doenças causadas por deficiência destes fatores.

Ao garantir a redução do descarte, o Hemoam ajuda a ampliar a produção de medicamentos e a oferta para os pacientes brasileiros.