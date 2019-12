Homem agride e expulsa de casa a própria esposa no Novo Reino

Manaus – Na noite de domingo (15), Herckyms Sandro de Oliveira Marinho, 42 anos, foi preso por policiais militares da 4º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), após agredir e expulsar a própria esposa de dentro de sua residência no bairro Novo Reino, rua Guanabara, zona Leste de Manaus.

A mulher acionou a polícia através do 190, que ao chegar no local, verificou as agressões na vítima e o esposo dentro da casa. Foi solicitado que o acusado saísse e foi dado voz de prisão ao agressor que logo em seguida foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Texto: Correio da Amazônia