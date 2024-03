Homem capota carro e morre na Avenida das Flores

MANAUS | Um homem morreu na manhã deste sábado, (30), após capotar o veículo no qual o mesmo dirigia pela avenida das Flores, altura do bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.





Segundo testemunhas que pararam para dar socorro a vítima, o mesmo estaria dirigindo o veículo em alta velocidade vindo a perder o controle da máquina. Com o impacto a vítima acabou morrendo na hora.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Militar Amazonas, (CBMA), foi acionado para retirar a vítima dentre as ferragens. O corpo foi levado para o IML.