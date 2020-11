Homem chama jovem para ajudar sua esposa, e acaba estuprado adolescente

AMAZONAS – A Polícia de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital), efetuou, na última sexta-feira (13/11), por volta das 16h30, prisão em flagrante de um homem, 28 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima uma adolescente de 14 anos. A prisão ocorreu no bairro São José, naquele município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, o indivíduo era conhecido da família da vítima e no dia do crime, ele entrou em contato com a genitora da adolescente, perguntando se a filha poderia ir até a residência dele ajudar sua esposa com algumas coisas, pois a mesma iria viajar. “Quando a adolescente chegou à casa do casal, por volta das 15h, a esposa do infrator não estava no local, então, ele levou a menina a um quarto, onde praticou o abuso sexual”, explicou a delegada.

Conforme a titular, após a prática do crime, a vítima saiu chorando pela rua e foi abordada por uma mulher, que perguntou se a mesma precisava de ajuda, instante em a menina relatou o ocorrido. Na ocasião, a mãe da adolescente foi contatada e logo após tomar conhecimento do abuso sexual, ela efetuou a denúncia.

Segundo a delegada Roberta, assim que a equipe policial soube da ocorrência, saiu em diligência e efetuou a prisão, em flagrante, do homem na hora e bairro mencionados.

A adolescente foi encaminhada para o hospital do município, onde passou por exames médicos e atendimento com a equipe multidisciplinar.

Procedimentos – O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos, ele foi encaminhado à carceragem da unidade policial, onde permanece preso e à disposição da Justiça.