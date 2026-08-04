Homem com passagem por tráfico de drogas é morto ao sair de clínica no Parque 10

Um homem identificado como Daniel César Muller foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (4), na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima havia acabado de sair de uma clínica quando foi surpreendida por ocupantes de um veículo Voyage de cor branca. Os criminosos efetuaram cerca de dez disparos de arma de fogo contra Daniel, que morreu no local antes de receber atendimento.





A execução ocorreu em uma área de grande movimentação e foi presenciada por pessoas que estavam em um minishopping próximo. Testemunhas relataram momentos de pânico diante da sequência de tiros.

Policiais militares isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil, que iniciaram os primeiros levantamentos para apurar a motivação do crime e identificar os autores. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a polícia, Daniel César Muller possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca esclarecer as circunstâncias da execução.

Por Correio da Amazônia