Homem condenado por estupro contra adolescente é preso em São Paulo de Olivença

MANAUS | A Polícia de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), prendeu, na sexta-feira (15), Carlos Mariano Thomaz, de 49 anos, condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por estupro contra uma adolescente de 16 anos, em agosto de 2017, no município.





Segundo o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, o mandado de prisão em nome do condenado já havia transitado em julgado. Na data da prisão, a equipe policial recebeu informações sobre o paradeiro dele, na comunidade Santa Rita de Wel, zona rural do município, e foi ao local para cumprir a ordem judicial.

“Localizamos Carlos e, com a ordem em mãos, efetuamos a prisão. Ele não ofereceu resistência e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Além disso, confirmamos que no dia crime, ele usou um terçado para ameaçar a vítima”, informou o delegado.

Carlos Mariano Thomaz foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão. Ele está à disposição da Justiça.