Homem é assassinado a facadas e corpo é jogado no Distrito 2

MANAUS – Na madrugada deste sábado, (30), um cadáver do sexo masculino, foi encontrado jogado na beira da estrada Eixo Norte Sul, bairro Distrito Industrial, zona Leste da cidade. O corpo foi encontrado por policiais militares que faziam patrulhamento pela via quando acabaram se deparando com a vítima.

O corpo foi periciado e constatado que a vítima foi assassinada com vários golpes de faca pelo. O homem estava enrolado em um lençol vermelho e também com as mãos amarradas. A polícia acredita que o corpo foi somente desovado no local por conta da grande escuridão da área. A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia