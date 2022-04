Homem é assassinado com vários tiros na zona leste de Manaus

No início da tarde desta quarta-feira, (20), um homem até o momento não identificado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo no bairro Ouro Verde, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima foi jogada de um carro e em seguida atingido com vários tiros pelo corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), foi acionada onde somente constatou o óbito.

O corpo foi recolhido para o IML, onde posteriormente deve ser identificado. A Delegacia de Homicidios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia