Homem é atingindo por bala perdida durante tiroteio no Centro de Manaus

MANAUS – Manoel Bellisari de 48 anos, foi atingido com um tiro nas costas durante um tiroteio na rua Pedro Botelho, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas pela PM, a vítima estava saindo é um mercado, quando ocupantes de um carro Corsa Classic preto, começaram a atirar contra um grupo de pessoas no local. A vítima saiu do mercado no momento do tiroteio e acabou sendo atingido.

O mesmo foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), onde foi levado para uma unidade hospitalar ainda com vida.

Por Correio da Amazônia