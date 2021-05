Homem é detido em aeroporto após atear fogo em papéis durante voo

Um homem foi detido nesta quinta-feira (27) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após atear fogo em papéis dentro de uma aeronave da Gol durante o voo.

O avião tinha saído do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, rumo a São Paulo e, segundo a Gol, o rapaz se trancou no banheiro do avião.

O homem foi imobilizado pela tripulação com a ajuda voluntária de um passageiro, segundo a empresa aérea. A identidade dele ainda não foi revelada pela Polícia Federal, que também não informou o motivo da ação durante o voo.

Segundo a Gol, a Polícia Federal e o Posto Médico do aeroporto foram acionados pelo comandante do voo assim que o avião pousou em Guarulhos.

“Nossa tripulação, treinada em técnicas de contenção não violenta, conseguiu deter o homem com a ajuda voluntária de um passageiro. A Polícia Federal e o Posto Médico do aeroporto foram acionados pelo comandante do voo e agiram prontamente logo após o pouso, que aconteceu sem intercorrências no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo”, informou a empresa por meio de nota.

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto em Guarulhos, disse que as equipes de segurança e dos bombeiros foram acionadas para realizar a retirada do “passageiro indisciplinado” e a ocorrência foi controlada em poucos minutos, sem prejuízo para a operação do terminal.

“O pouso aconteceu em total segurança. O passageiro foi encaminhado para delegacia e as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades competentes”, declarou a concessionária.

