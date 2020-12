Homem é encontrado morto com faca cravada nas costas

Manaus – José Wilian, de idade não revelada, foi encontrado morto com uma faca cravada nas costas. O fato aconteceu na noite de quarta-feira, (30), na rua Porangatu, bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo informações repassadas pela PM, o enteado teria ido visitar seu padrasto que estava desaparecido a dois dias, quando o mesmo entrou na casa, viu o homem jogado ao chão com a faca encravada na parte de trás do pescoço já sem vida.

Vizinhos informaram que a vítima já estava desaparecida a dois dias e que um forte odor já saia da casa. O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML), onde posteriormente será liberado aos familiares para que seja realizado o sepultamento.

A Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso para tentar identificar os possíveis assassinos de José. Imagens de circuito de segurança de vizinhos, podem ajudar nas investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia