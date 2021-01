Homem é encontrado morto em quarto de motel na Torquato Tapajós

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi encontrado morto em um quarto de motel que fica na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. O fato foi descoberto na manhã desta quarta-feira, (13), no momento em que duas jovens que estavam com o homem, tentavam sair escondida pela porta da frente do motel.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local e constatou a morte do homem. As jovens foram detidas para prestarem esclarecimentos. As causas da morte devem ser investigada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação