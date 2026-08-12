Homem é morto a tiros após tentar fugir para área de mata na invasão Celebridade 2

MANAUS | Um homem ainda não identificado foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Canaranas, na comunidade Celebridade 2, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, na noite de terça-feira, (11).

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida pelos tiros e ainda tentou correr em direção a uma área de mata, mas acabou sendo alvejada novamente e não resistiu aos ferimentos.





Moradores da comunidade encontraram o corpo após ouvirem barulhos de disparos de arma de fogo. A área, que tem acesso pela Avenida Torquato Tapajós, é apontada como um local de intenso tráfico de drogas.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e devem investigar o caso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do homicídio e tentar identificar os responsáveis pelo crime.

Por Correio da Amazônia