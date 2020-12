Homem é morto em ramal após briga em festa

MANAUS – Um homem de 30 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (13), em um ramal do quilômetro 42, da Rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, na Região Metropolitana.

Aos policiais da 18ª Companhia Integrada Comunitária da Polícia Militar (Cicom), os moradores contaram que o homem participava de uma festa, quando se desentendeu com um outro participante que, ao final, teria feito os disparos contra ele.

Ao chegarem no local, os policiais identificaram que a vítima foi atingida por, pelo menos, três tiros que acertaram a região da cabeça e braços. As cápsulas usadas durante a ação criminosa também estavam perto do corpo e a PM acredita que a arma utilizada foi uma pistola .40.

A Polícia também encontrou os documentos e objetos pessoais da vítima junto à cena do crime, o que facilitou na identificação do homem e reforçou a hipótese que o homicídio foi motivado após a discussão e não um latrocínio.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para investigar o crime. Até o momento ninguém foi preso.