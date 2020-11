Homem é perseguido e assassinado no Centro de Manaus

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi perseguido e assassinado dentro de um bar na rua Visconde de Mauá, bairro Centro, zona Sul da cidade. Segundo informações preliminares, a vítima vinha sendo perseguida por dois homens que ao chegaram próximo atiraram contra o homem que ainda tentou se esconder em um bar.

A vítima já caiu morta onde o corpo permaneceu no local até a chegada do IML. Pessoas que estavam no local e que presenciaram a correria, relatam que a vítima gritava pedindo socorro. Os policiais militares da 24º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), foi acionada para o local onde realizou o isolamento da área.

Imagens de circuito de segurança da área, podem ajudar na identificação doa criminosos. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação