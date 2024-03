Homem é preso após violentar enteada de 8 anos no Zumbi

MANAUS | A Polícia Civil cumpriu, na quinta-feira (14), mandado de prisão preventiva de um indivíduo, 22, por estupro de vulnerável contra sua enteada, de 8 anos. O crime ocorreu no dia 30 de setembro de 2023, quando a vítima foi visitar a casa da genitora, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.





Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, a criança mora com a tia e a avó e passava os finais de semanas na casa da genitora, onde a mulher mora com o companheiro. Quando o crime ocorreu, ao retornar para casa, a avó da vítima notou uma diferença repentina no comportamento da sua neta.

“As circunstâncias deixaram uma suspeita na avó e, ao dar banho na criança, ela notou que havia sangue em sua calcinha. Ela questionou a criança, que contou o que o homem teria feito. De imediato, ela falou com a genitora da criança e com a genitora do autor, e ambas se recusaram a acreditar que o indivíduo teria praticado o crime”, disse.

De acordo com a delegada, as duas ainda ameaçavam a tia e a avó da criança de agressões caso denunciassem, mas a ameaça não surtiu efeito e a avó compareceu à Depca para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

“Representamos pela prisão preventiva do autor e efetuamos a sua prisão na tarde de quinta-feira, em sua barbearia, localizada na rua Bom Jesus, bairro Zumbi”, relatou.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.