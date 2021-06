Homem é preso com arma de fogo no bairro São José

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (9ª Cicom), prenderam por volta de 23h06 de quarta-feira (02), um homem de 20, na rua Coreau, bairro São José, zona Leste, portando arma de fogo calibre 12 com seis munições.

A prisão ocorreu após os militares receberem informações que no local, um grupo de homens estariam comercializando entorpecentes e portando arma de fogo. Com base nas informações, os militares se deslocaram até o local e conseguiram fazer a prisão de apenas um dos elementos com arma de fogo.

Diante dos fatos, o infrator e a materialidade do crime foram apresentados no Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências cabíveis.

Texto: Correio da Amazônia