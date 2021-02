 homem é preso com drogas em Santo Antônio do Içá, em ação da Operação ‘Hórus’ com a Polícia Federal

AMAZONAS – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), deteve um homem por tráfico e apreenderam mais de 6 quilos de drogas em Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu dentro da Operação “Hórus”, em conjunto com a Polícia Federal (PF).

A ação ocorreu após policiais da 3ª CIPM tomarem conhecimento da apreensão de drogas efetuada pela Polícia Federal na embarcação Esmeralda, que estava ancorada no porto do município do Alto Solimões. Conforme testemunhas ouvidas pelos militares, a pessoa que carregava o material entorpecente havia saído da embarcação, com destino ignorado.

Os policiais iniciaram patrulhamento pela cidade e, na praça Sildomar Castelo Branco, abordaram um homem em atitude suspeita, que exibiu nervosismo com a aproximação da guarnição. Durante a abordagem, o suspeito afirmou que era tripulante da embarcação e confessou ser o responsável pelo transporte do entorpecente apreendido pela PF. Ele informou ainda que, dentro de outra embarcação, que seguira com destino a Manaus, havia mais drogas.

A guarnição contatou os policiais do 2º BMP em Tonantins (a 865 quilômetros da capital), por onde o barco deveria passar. Os militares da unidade abordaram a embarcação e localizaram o material entorpecente, que foi levado para Santo Antônio do Içá por uma guarnição da 3ª CIPM.

No total, foram apreendidos pela PMAM e pela PF aproximadamente 6,13 quilos de entorpecentes, dentre cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. O material ilícito foi encaminhado, juntamente com o suspeito detido, para o 53° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá, para as devidas providências.