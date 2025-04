Homem é preso em flagrante por abuso de criança de 11 anos em Apuí

A Polícia Civil de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, no domingo (06), um homem, 28, por estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A prisão ocorreu no distrito de Sucuduri, zona rural do município.





Conforme o delegado Wellington Militão, da 71ª DIP, as investigações iniciaram após a mãe da vítima acordar a noite e perceber que ela não estava em casa. Quando saiu à sua procura, os vizinhos informaram que já tinham visto o autor e a criança juntos e disseram que eles estavam tendo um suposto relacionamento.

“De imediato, a mulher acionou a equipe policial, que se deslocou até a residência do suspeito para apurar a denúncia. A criança foi encontrada em uma casa abandonada, ao lado da casa dele. O homem foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia”, falou o delegado.

Segundo o delegado, em depoimento, o autor confessou que estava mantendo relações sexuais com a criança há alguns dias.

“A vítima foi encaminhada ao médico para a realização do exame de conjunção carnal, que constatou a relação sexual recente. Em escuta especializada, ela confirmou as relações sexuais que teve com o indivíduo”, contou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.