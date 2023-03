Homem é preso por posse irregular de arma e transporte irregular de madeira em Parintins

Policiais militares que atuam na operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam, no domingo (05/03), um homem de 57 anos, por posse ilegal de arma de fogo e transporte irregular de madeira. A ação ocorreu no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

No relatório consta que a prisão ocorreu por volta das 17h30, quando as equipes avistaram duas embarcações e realizaram a abordagem. Durante a revista, os policiais apreenderam duas armas de fogo e munições sem nenhuma documentação.

Na revista foi identificado que parte da madeira transportada pelo homem estava sem o Documento de Origem Florestal (DOF). Ao todo, foram apreendidos cerca de 237 metros cúbicos de madeira transportados de forma irregular.

Foram apreendidos, ainda, uma balsa e um empurrador usados no transporte da madeira, uma espingarda; um rifle; nove munições intactas; dois cartuchos intactos; uma máquina carregadeira e 1 mil litros de óleo diesel marítimo.

Com o suspeito foram encontrados, também, cerca de R$4,8 mil em dinheiro. Os danos causados aos criminosos foram orçados em mais de R$2,6 milhões.

O suspeito foi encaminhado à 3° Delegacia Regional do município de Parintins.

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.