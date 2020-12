Homem é preso traficando drogas no bairro Jorge Teixeira

MANAUS – Um homem de 26 anos foi preso por volta das 22h de terça-feira (15), depois de ter sido flagrado em posse de drogas e dinheiro na rua São Pedro, IV etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe patrulhava o local quando recebeu denúncias de populares de que um homem estava comercializando entorpecentes em frente a um bar, na referida rua. Ao chegar ao local, a guarnição visualizou o suspeito, segundo as características informadas na denúncia, e efetuou abordagem. Na revista pessoal, foi encontrada com ele uma trouxinha de supostamente oxi e a quantia de R$ 323 em espécie.

Os policiais realizaram buscas por toda área onde o suspeito se encontrava, na escada de uma residência, encontrando uma lata de leite contendo 16 trouxinhas de supostamente oxi, duas trouxinhas de supostamente cocaína e uma de supostamente maconha, e uma balança de precisão. O suspeito confessou ser de sua propriedade essa materialidade ilícita.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão sendo apresentado com os objetos apreendidos no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências legais.