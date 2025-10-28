Homem fica preso às ferragens após colidir com picape no Centro de Manaus

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

MANAUS | Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (27), na Avenida Comendador Clementino, no Centro de Manaus, zona Sul da capital.


De acordo com informações preliminares, o homem conduzia um Fiat Cronos de cor vermelha em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo violentamente na traseira de uma picape Oroch que seguia à frente.

Com o impacto, o motorista do Cronos ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do carro por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para uma unidade hospitalar da cidade.

Testemunhas relataram que o condutor teria contado a alguns moradores do local que havia brigado com a companheira e, por esse motivo, estava transtornado e dirigindo em alta velocidade.

O estado de saúde da vítima não foi informado.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorDefesa de Collor diz que tornozeleira foi desligada por ‘incidente involuntário’
Próximo artigoISIS de Manaus lança videoclipe “Te Satisfazer” com exibições gratuitas em Manaus

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui