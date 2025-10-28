Homem fica preso às ferragens após colidir com picape no Centro de Manaus

MANAUS | Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (27), na Avenida Comendador Clementino, no Centro de Manaus, zona Sul da capital.





De acordo com informações preliminares, o homem conduzia um Fiat Cronos de cor vermelha em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e acabou colidindo violentamente na traseira de uma picape Oroch que seguia à frente.

Com o impacto, o motorista do Cronos ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do carro por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para uma unidade hospitalar da cidade.

Testemunhas relataram que o condutor teria contado a alguns moradores do local que havia brigado com a companheira e, por esse motivo, estava transtornado e dirigindo em alta velocidade.

O estado de saúde da vítima não foi informado.

Por Correio da Amazônia