Homem mata esposa com pauladas no Braga Mendes

Uma mulher de 47 anos, identificada como Gleicimara Oliveira de Azedo, foi morta a pauladas pelo próprio companheiro na manhã desta sexta-feira (3), no conjunto Braga Mendes, zona Norte de Manaus.





De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu dentro da residência onde o casal morava. O corpo da vítima foi encontrado no chão, coberto por um lençol, e apresentava sinais de violência.

A denúncia partiu do irmão do suspeito, Paulo Henrique, que relatou ter ouvido a confissão do homem. Ao olhar pela janela da casa, o familiar avistou Gleicimara caída, coberta de sangue e já sem vida.

Após diligências, Paulo Henrique foi localizado, preso em flagrante e conduzido ao 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça.

O caso está sendo investigado como feminicídio, crime caracterizado pela violência de gênero, e as autoridades afirmam que todas as linhas de investigação serão seguidas para apurar a motivação do homicídio.

Por Correio da Amazônia