Homem morre após levar chifrada em tourada na Espanha; veja vídeo

Um funcionário de uma praça de touros de Fuenlabrada, cidade que fica nos arredores de Madrid, na Espanha, morreu após ser chifrado por um touro. O incidente aconteceu neste sábado (17) durante o Grande Concurso de Trimmers.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o trabalhador tenta fugir entre as cercas portáteis, mas o touro invade o beco. Neste momento, gritos são ouvidos quando o animal atinge o homem e a cerca ao mesmo tempo. Assista no vídeo abaixo.

No hay día sin muertos (ya sea el toro o persona) en esta ridícula MAMARRACHADA que algunos llaman tradición. Esta vez en #Fuenlabrada. No entiendo por qué suspenden las fiestas, si eso forma parte del sanguinario espectáculo. DEP el fallecido. pic.twitter.com/MT90bKOOhV — Andrea Gaveiras🐬 (@AndreaGaveiras) September 18, 2022

O site de notícias da cidade informou que, segundo testemunhas, a vítima tinha 55 anos e morreu a caminho do hospital. A organização do evento comunicou o falecimento pelo alto-falante.

A Câmara Municipal da cidade cancelou a tourada que estava marcada para este domingo (18) e decretou dois dias de luto oficial. Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Javier Ayala, prestou suas condolências à família do trabalhador.

Quiero trasladar mi más profundo pésame y afecto a la familia y amigos del trabajador fallecido esta tarde en la plaza de toros.

D.E.P — Javier Ayala / ❤️ (@JavierAyalaO) September 17, 2022

g1