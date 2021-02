Homem morre no Distrito Industrial após grave acidente

MANAUS – Marcos Santos, 25, morreu em um acidente de trânsito. O caso aconteceu por volta das 14h na Rua Palmeira do Miriti, bairro Gilberto Mestrinho, área do Distrito industrial 2, zona leste de Manaus.

Segundo informações de policiais da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atendeu a ocorrência, o homem que conduzia o veículo tentou fazer uma ultrapassagem pela direita, mas perdeu o controle do carro e colidiu com um ônibus que estava estacionado na via.

O condutor estava acompanhado da esposa que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada a uma unidade hospitalar de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica, realizaram a perícia do acidente. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).