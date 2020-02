Homem que amarrou e matou idoso no Morro da Liberdade, é preso

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (19/02), por volta das 9h, policiais civis cumpriram mandado de prisão temporária em nome de Enderson Moreira de Souza, 26, pelo latrocínio de um idoso, identificado como Orlandi Navegantes, que tinha 63 anos. O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro deste ano, na rua Antônio Bulbol, bairro Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus.

A ação policial foi coordenada pelos delegados Aldeney Goes e Paulo Martins, titulares, respectivamente, da Derfd e DEHS. O infrator foi preso após comparecer na sede da Derfd, para prestar esclarecimentos em torno do caso. Conforme o delegado Aldeney, as investigações em torno do caso tiveram início quando a equipe da DEHS, após ser acionada, se deslocou à residência do idoso, onde o corpo do mesmo foi encontrado amarrado, com sinais de asfixia.

“Durante as investigações, os policiais civis da DEHS tomaram conhecimento que Enderson teria confessado, a pessoas próximas, a autoria do delito. Além do mais, pertences roubados da casa do idoso estavam guardados na residência do infrator. Diante disso, a equipe da DEHS decidiu ingressar com o mandado de prisão contra ele, que foi expedido terça-feira (18/02), pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, no Plantão Criminal”, explicou o delegado Goes.

Ainda segundo o titular da Derfd, o infrator compareceu à sede da especializada apenas para prestar depoimento, pois não tinha conhecimento da existência do mandado de prisão, e acreditava que seria liberado. Entretanto, após prestar esclarecimentos, Enderson recebeu voz de prisão.

O indivíduo foi indiciado por latrocínio. Após os trâmites na Derfd, ele será levado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.