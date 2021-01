Rocam prende homem que andava armado no Educandos

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na tarde de segunda-feira (04), um homem de 27 anos em posse de arma de fogo, na rua Coronel Gonzaga, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

A equipe em patrulhamento recebeu denúncia, via linha direta, informando que um homem estaria armado no bairro. A Rocam foi ao local e avistou o indivíduo com as características repassadas na denúncia. Ele foi abordado, onde foi feita a busca pessoal e encontrada uma arma de fogo, tipo pistola, modelo Taurus Cal. 380, com duas munições intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que fossem realizados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi constatado que o envolvido já possui passagem pelo crime de roubo à mão armada.