Homem que assaltou salão de beleza no Vieiralves, é preso

MANAUS – Policiais civis cumpriram, nesta quinta-feira (28), por volta das 6h, mandado de prisão preventiva em nome de Mizael Klinger Gomes Macedo, de 35 anos, por roubo a um salão de beleza, localizado no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O crime ocorreu em fevereiro de 2020.

Segundo o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, o roubo ao estabelecimento já estava sendo investigado pela DERFD e, em dezembro do mesmo ano, o infrator se envolveu em outro roubo, desta vez de carga de celulares, ocorrido no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul, que foi investigado pelo 24° DIP.

“Representei pelo mandado de prisão em nome dele e a ordem judicial foi expedida. Na manhã de hoje, em diligências com a equipe da 24ª DIP, conseguimos localizar e prender o infrator na própria casa dele, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade”, explicou o delegado Aldeney Goes.

Procedimentos – Mizael irá responder pelos crimes de roubo praticados em fevereiro e dezembro de 2020. Após prestar depoimento nos inquéritos do 24° DIP e DERFD, será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.