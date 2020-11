Homem que tentou matar policial federal em Tabatinga é preso

Tabatinga – No último dia 16, aproximadamente às 18h40, um dos policiais federais, lotado na Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga, estava voltando para casa quando foi abordado por dois homens em uma moto. O evento se deu na Avenida da Amizade, a principal via local.

O policial, ao perceber a ação dos criminosos, respondeu prontamente a ameaça, havendo

troca de tiros. Um dos assaltantes foi alvejado, e o policial permaneceu ileso. A Polícia

Federal foi mobilizada para dar uma pronta resposta aos criminosos, além de dar início aos

procedimentos investigatórios de repressão ao respectivo crime.

Ontem, dia 18, no período da tarde, um dos supostos participantes do ato criminoso foi

encontrado em Tabatinga e preso em flagrante por tentativa de latrocínio, termo jurídico

para designar o crime de roubo seguido de morte.

Também foram encontradas a moto e a arma, as quais teriam sido utilizadas na prática delituosa. As investigações seguem para encontrar o segundo sujeito envolvido no caso.