Homem sai com duas menores de motel e em seguida é preso no Jorge Teixeira

MANAUS – Por volta das 01hs40min, desta quinta-feira, (17), em cumprimento ao decreto governamental, os policiais estavam na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, ao de um bar e nas proximidades de uma pousada realizando o “Polícia presente”.

Enquanto a guarnição fazia a segurança duas menores no interior do veículo picape strada, cor prata, placa JWR 4066 que estava saindo do motel.

Ao realizar a abordagem no carro foi constatado que o senhor Raimundo Macelino Carvalho da Silva, 47 anos estava com duas menores de idade de 13 e 14 anos que informou que manteve relação sexual com elas mediante pagamento de R$ 32,00 (trinta e dois reais).

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia