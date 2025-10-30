Homem tenta atear fogo na ex-companheira e acaba preso junto com comparsas em Itacoatiara

AMAZONAS | Um homem, de 28 anos, e duas mulheres, de 21 anos e 46 anos, foram presos em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), por tentativa de latrocínio e tentativa de feminicídio contra uma mulher, de 23 anos.


Segundo o delegado Paulo Barros, por volta das 11h30, de terça-feira, a vítima estava trabalhando em um estabelecimento comercial quando o homem, seu ex-companheiro, chegou ao local acompanhado de uma mulher em uma motocicleta.

“O autor efetuou dois disparos de arma de fogo, três golpes de faca contra a vítima e ainda tentou atear fogo nela. A mulher deixou o local após ouvir os disparos de arma de fogo. Sem ter como fugir, ele foi detido por populares e foi preso em flagrante pela guarnição da PM, que o apresentou na delegacia”, relatou o delegado.

De acordo com o delegado, após a apresentação do suspeito, a equipe de investigação da DEP de Itacoatiara iniciou diligências a fim de identificar a mulher que levou o ex-companheiro da vítima até o local do crime.

“A mulher que estava na motocicleta foi identificada e presa pela equipe de policiais civis em sua residência. No mesmo momento também foi presa sua mãe, responsável por alugar a moto utilizada na prática do crime”, declarou o delegado.

Ainda segundo o delegado, o trio planejou, na noite anterior, praticar o roubo ao estabelecimento onde a vítima trabalhava, com objetivo de subtrair um pano de jóias que era vendido no local.

“O pano de jóias é avaliado em aproximadamente 15 mil reais e seria dividido entre eles. O indivíduo, além da intenção de roubar o pano de jóias, por não aceitar o fim do relacionamento, tinha objetivo de matar a vítima”, explicou o delegado.

O pano de jóias foi encontrado no local do crime, já separado para ser levado pelo autor, que não conseguiu fugir do local. A vítima foi socorrida no estabelecimento e está em recuperação no hospital.

O trio foi autuado em flagrante e responderá por tentativa de latrocínio e tentativa de feminicídio, e segue à disposição da Justiça.

