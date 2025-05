Homenagem e Economia: Festa dos Dias das Mães movimenta comércio em Parintins

Neste sábado (10), a partir das 18h, o Bumbódromo será palco de uma grande celebração promovida pela Prefeitura de Parintins em homenagem ao Dia das Mães. A programação inclui um sorteio de prêmios que promete emocionar: carro, motos, bicicletas elétricas, geladeiras, máquinas de lavar e muitos outros itens serão distribuídos entre as mães presentes.





A chegada dos prêmios, que já estão sendo organizados no Ginásio Silva Pantoja, reforça não apenas a animação em torno do evento, como também o impacto positivo que a ação tem gerado na economia local. “Além da linda homenagem que fazemos para nossas mães, ainda ajudamos no aquecimento da economia da cidade”, destaca o prefeito de Parintins, Mateus Assayag.

Com a compra dos prêmios sendo realizada diretamente no comércio de Parintins, lojistas dos mais diversos segmentos como eletrodomésticos, móveis, eletrônicos e utilidades comemoram o aumento nas vendas neste início de mês.

“É uma data muito esperada por nós, lojistas, tão aguardada quanto o Natal. A gente percebe o interesse e o comprometimento tanto da Prefeitura de Parintins quanto da população em presentear e realizar sorteios. Por isso, nos preparamos como para uma grande data comemorativa, como o Natal, o Ano Novo ou até mesmo o Festival. Reforçamos os estoques e recebemos grandes volumes de produtos para atender da melhor forma possível”, afirma Paulo Roberto, gerente da loja Claro Eletro.

O evento deve reunir milhares de pessoas no Bumbódromo, onde será realizado o sorteio dos prêmios, em uma noite voltada à valorização das mães parintinenses. O local também ganha movimenta financeiro com o comércio informal como bancas de alimentos, bebidas, lanchonetes, ambulantes e demais empreendimentos instalados no entorno.