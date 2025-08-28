Homenagem valoriza atuação dos psicólogos de Parintins

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Parintins, nesta quarta-feira (27), em alusão ao Dia do Psicólogo, os profissionais que atuam nas secretarias municipais de saúde, educação, assistência social foram reconhecidos pelo Legislativo por meio de uma Moção de Aplausos aprovada por unanimidade, como forma de valorizar a dedicação e contribuição para a saúde mental da população.

Durante a solenidade, os psicólogos destacaram a importância da profissão no cuidado com o bem-estar emocional das pessoas e a necessidade de fortalecer a luta por direitos da categoria, a reivindicação salarial, considerada fundamental para garantir melhores condições de trabalho e ampliar o acesso da população a serviços de qualidade.





O momento foi marcado por agradecimentos, reflexões e pelo compromisso público de continuar defendendo e valorizando os profissionais que desempenham papel essencial na sociedade.



Para a secretária de Assistência Social, Zeila Cardoso, com a implantação do Curso de Psicologia da Fametro, o município vai viver um novo momento.

“Avalio como ponto positivo a Fametro ter vindo para Parintins e implantar este curso. Com isso eu tenho certeza que as políticas públicas municipais nos âmbitos da saúde, educação, assistência social, irão alcançar esses profissionais que serão entregues no mercado de trabalho”, ressalta a secretária.

Zeila destacou que a gestão do prefeito Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves está efetivando todas as contratações e normativas para que os profissionais da psicologia possam exercer suas funções dentro dos equipamentos da Prefeitura.

“Para que eles possam trabalhar não somente as dores, sofrimentos, as violações de direitos, mas as potencialidades e autonomia da população em vulnerabilidade”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Saúde, representada por Daíses Pimentel enfatizou que a rede de saúde está estruturada com profissionais, especializados e equipe multiprofissional que atende nas UBS. Ela também pontuou o piso nacional dos psicólogos. “A lei está na Câmara dos Deputados, precisa ser aprovada e depois aderida pelos gestores. Assim como trabalham a qualidade de vida da população precisam de valorização profissional”, declarou.

Importante profissional na pandemia e pós- pandemia, o psicólogo André Acauan da Secretaria Municipal de Educação, refletiu sobre a saúde dos psicólogos, o reconhecimento profissional e o auto cuidado com quem cuida do emocional de outros.

O vereador Telo Pinto, autor da propositura, se colocou à disposição da categoria para que a bancada federal tire da gaveta a regularização do piso salarial. “Eles merecem ser valorizados, ter piso nacional e assim podermos contratar mais profissionais para nossa rede pública municipal”, encerrou.