Homens que mataram e enterraram entregador de pizza na Cidade de Deus, são presos

MANAUS – A Polícia Civil cumpriu, ao longo de quinta-feira (18), mandados de prisão preventiva em nome de Bruno Monteiro Batista, de 31 anos, conhecido como “Brunão”; Roberlando da Silva Brito, 32, o “Caixinha”; e Eduardo Henrique Domingos de Almeida, 22, envolvidos no homicídio do entregador de pizzas, Cláudio Ítalo Gurgel da Costa, que tinha 21 anos. O crime ocorreu por volta das 2h, na travessa Camomila, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A operação policial foi coordenada pelos delegados Charles Araújo e Marna de Miranda, respectivamente titular e adjunta da DEHS. Segundo Charles, as prisões ocorreram em bairros distintos das zonas norte, leste e sul da capital amazonense.

De acordo com o delegado Charles, na ocasião do crime, Cláudio estava trabalhando entregando pizzas, naquele bairro. Segundo ele, a vítima possuía passagem pela polícia, mas já não praticava mais crimes.

“As investigações apontaram que o motivo do crime foi uma guerra entre facções. A vítima foi reconhecida pelos membros de uma das facções rivais a que ele participava anteriormente. Cláudio foi sequestrado, torturado e morto com golpes de faca e, em seguida, teve o corpo enterrado em uma área de mata naquela área da cidade”, detalhou Araújo.

A ordem judicial em nome dos infratores foi expedida no dia 22 de fevereiro deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

Procedimentos – Bruno, Roberlando e Eduardo irão responder por homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.