Homossexual é assassinado com tiro na cabeça no Jorge Teixeira

MANAUS – Na noite de quarta-feira, (10), um homossexual foi assassinado com um tiro na cabeça, por volta das 00ha20min. A vítima identificada como Rodrigo Rodrigues Sales Lima, 30 anos, foi atingido com um tiro na região da cabeça onde ficou jogado ao chão até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU).

O fato aconteceu na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no momento em que a vítima estava fazendo ponto na via. Até o momento não se tem identificação sobre os atiradores. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde morreu na madrugada. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação