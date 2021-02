Hospital de Parintins deve melhorar condições para atendimento

O Hospital Regional Dr. Jofre de Matos Cohen, em Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) deverá melhorar todas as medidas administrativas e sanitárias. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Na unidade de saúde, todos os sistemas disponíveis para provimento de oxigênio para a unidade estão interligados em um único circuito de rede de gases, com pontos de vazamento na interconexão da rede da usina com a rede principal, além do uso de uma mangueira inadequada. A prefeitura deve providenciar que todos os fluxômetros da rede de oxigênio da unidade hospitalar sejam ligados através de válvula reguladora, tanto para o oxigênio quanto para o ar medicinal/comprimido.

Além de instalar uma central com cilindros com o objetivo de reduzir o volume morto de oxigênio, fazendo assim o melhor aproveitamento do gás, e providenciar concentradores de oxigênio, de pelo menos 101/min, para auxilio terapêutico dos pacientes em fase leve da doença bem como no final do tratamento.

Na recomendação, o MP pede ainda que o poder público realize a capacitação de todos os profissionais de saúde que trabalham com oxigenoterapia no Hospital Dr. Jofre de Matos Cohen como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, no prazo de 10 dias, com equipe técnico-especializada no mencionado tratamento mediante oferecimento de certificação.