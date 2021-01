Hospital de Parintins volta a atender somente infectados com coronavírus

O hospital Jofre Cohen, localizado em Parintins (a 325 quilômetros de Manaus) atenderá somente pacientes infectados com coronavírus. Enquanto o hospital Padre Colombo ficará responsável pelo atendimento aos casos de emergência, que não sejam covid-19.

A medida acontece em razão do aumento na quantidade de pessoas contaminadas pelo coronavírus e de pacientes internados com covid-19. A decisão é do prefeito de Parintins, Bi Garcia.

A prefeitura também reativará o centro de saúde do Bumbódromo para triagem de casos de covid, mudará o Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas (AME) para o centro de saúde Irmão Francisco Galliani e na Policlínica Padre Vitório será instalado o Ambulatório de Ortopedia.

As mudanças passam a valer a partir deste sábado (9), o número de leitos também será ampliado nos próximos dias.