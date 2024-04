Hospital pede ajuda para encontrar familiares de paciente internado no João Lúcio

MANAUS | O Serviço Social do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que está internado na unidade.





O paciente não identificado deu entrada na unidade no dia 31 de março, conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), vítima de agressão física.

O paciente não está responsivo. Ele tem duas tatuagens sendo uma na perna direita e outra na região da costela com o nome Hadassa.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização dos familiares do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.