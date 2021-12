HPS João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de paciente internado

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente, não identificado, internado na unidade desde o dia 4 de dezembro.

O homem aparenta ter aproximadamente 26 anos de idade e possui duas tatuagens: a palavra “alone” no peito e o nome “Sara” no braço direito. O paciente tem histórico de acidente automobilístico, envolvendo duas motocicletas, e agressão física.

De acordo com o serviço social do hospital, o paciente já recebeu alta médica e no momento encontra-se na enfermaria da unidade, sem identificação e acompanhante.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, entre em contato pelos números (92) 3249-9062/ 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.