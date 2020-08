HPS Platão Araújo apresenta planejamento para reestruturação do hospital

A direção do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo apresentou, nesta quinta-feira (20/08), o planejamento para a reestruturação da unidade, que somente neste ano já realizou mais de 1.745 cirurgias e 2,4 mil atendimentos. Durante a visita técnica realizada pela gestão da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), também foi apresentado o projeto para a criação do Centro de Cuidados Paliativos.

O Platão é uma unidade porta aberta, que funciona 24h, e disponibiliza para a população atendimento em cerca de 20 especialidades médicas nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, vascular e urologia.

Além de mapear as necessidades de cada unidade de saúde, o secretário interino da Susam, Marcellus Campêlo, avalia que as visitas técnicas têm o objetivo de aproximar a gestão dos projetos de melhorias nos hospitais.

Marcellus ressaltou a importância do Platão Araújo para a rede, principalmente na área da ortopedia, e no atendimento às demandas das zonas leste e norte da capital, as duas mais populosas de Manaus. Até julho, 724 atendimentos na área de urgência ortopédica foram realizados na unidade.

Cuidados paliativos – A unidade mostrou ao secretário da Susam o planejamento para a criação do Centro de Cuidado Paliativos do HPS. De acordo com a diretora do Platão, Aída Tapajós, o objetivo é tratar de forma rápida e integrada, sem a necessidade de internação em alguns casos.

“Estamos trabalhando uma unidade de cuidados paliativos, integrando as áreas de emergência e urgência, fazendo um fluxo desse paciente, de tal forma que ele não precise adentrar a unidade. Ele só adentra a parte hospitalar se houver necessidade de internação. Todas as suas necessidades vão ser executadas e resolvidas naquela área”, detalhou.