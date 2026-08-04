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HRW pede acompanhamento da ONU nas investigações do Massacre do Rio Abacaxis

Por
Redação 5
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Comunidade Kawera, do povo Maraguá, no Rio Abacaxis - Foto: Cimi Norte/Reprodução

A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU) o acompanhamento das investigações sobre o chamado “Massacre do Rio Abacaxis”, que apura mortes, casos de tortura e desaparecimentos registrados durante uma operação policial realizada em 2020, no interior do Amazonas. Segundo a entidade, quase seis anos após os fatos, nenhum policial ou autoridade foi responsabilizado.

O pedido foi encaminhado ao relator especial da ONU sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, Morris Tidball-Binz. No documento, a HRW solicita esclarecimentos do governo brasileiro sobre a demora na apuração do caso e pede que o episódio seja incluído nos relatórios oficiais do organismo internacional.


A organização também defende a realização de reuniões entre a relatoria da ONU, autoridades brasileiras, lideranças locais, representantes da sociedade civil e vítimas, com o objetivo de discutir medidas de responsabilização. Além disso, solicita a adoção de ações para garantir a proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas, bem como a reparação às comunidades afetadas.

A reportagem solicitou posicionamento ao Governo do Amazonas e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as medidas adotadas para acelerar as investigações. Até a publicação desta matéria, não houve retorno dos órgãos.

*Com ifnormação do g1/Amazonas

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