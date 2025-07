Hugo Mota desmonta QG bolsonarista na Câmara com bloqueio de ‘moções de apoio’ ao inelegível nas comissões

Aliados de Jair Bolsonaro vinham usando o Parlamento como QG de ações contra o STF e em defesa de Jair Bolsonaro

Presidente da Câmara, Hugo Motta, suspende reuniões de comissões após deputados bolsonaristas tentarem aprovar moções de apoio a Bolsonaro durante o recesso.





Com a medida, Motta trava a mobilização bolsonarista que vinha usando a Câmara como QG das ações contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes.

Ato publicado proíbe reuniões de 22/7 a 1º/8. PL havia marcado sessões para votar moções de apoio e louvor a Bolsonaro, após medidas do STF.

PL criou 3 frentes internas de reação as medidas cautelares imposta ao ex-presidente inelegível: Comunicação (Gustavo Gayer),

Mobilização no Congresso (Cabo Gilberto)

Mobilização externa (Zé Trovão e Rodolfo Nogueira)

Por sua vez, o Exército desmonta estrutura ligada aos militares golpistas.

Após denúncias contra os “kids pretos”, Exército tira poderes do Comando de Operações Especiais e transfere unidade para Brasília.

Portaria assinada pelo general Tomás Paiva altera a estrutura do Exército: o Batalhão de Operações Psicológicas sai do Comando de Operações Especiais (em Goiânia) e passa ao controle do Comando Militar do Planalto (em Brasília).

Unidade era ligada ao grupo de militares acusados de tentativa de golpe.

