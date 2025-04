Hugo Motta anuncia acordo para fim da greve de fome de Glauber Braga

Motta anunciou um acordo construído por meio do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ) e da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP).





Segundo Motta, após deliberação da CCJ e independente do resultado, o caso de Glauber só será submetido ao Plenário da Câmara após 60 dias para que ele possa exercer defesa do mandato parlamentar.

Há mais de uma semana no plenário onde o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou a cassação de seu mandato, o deputado ficou em greve de fome apenas ingerindo água e isotônico.

Acordo para fim da greve de fome aconteceu após reuniões com entidades

Ainda no início da tarde, a assessoria do parlamentar informou que haveria reuniões com entidades para definir os próximos passos.

O acordo para fim da greve de fome foi construído por meio do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), e da esposa de Glauber, a deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP).

