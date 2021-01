Humaitá e Tapauá devem melhorar medidas de combate à covid-19

Os prefeitos e secretários de Humaitá e Tapauá deverão reforçar as medidas de combate à pandemia de covid-19. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Os municípios deverão disponibilizar em site específico (ou aba específica no site oficial da cidade) os dados e informações relativos ao Plano Nacional de Imunização. Devem constar, também, informações relativas ao nome, CPF e grupo prioritário a que pertencem, das pessoas já vacinadas, data da vacinação, número de lote da vacina aplicada e nome do responsável pela aplicação da vacina, com alimentação diária das informações, a fim de possibilitar o acompanhamento, em tempo real, pelo cidadão e pelos órgãos de controle.

Humaitá e Tapauá deverão adotar integralmente a ampliação da restrição temporária de circulação de pessoas, na forma que especifica, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências.

A medida de contenção objetiva prevenir o contágio por covid-19, cooperando para a proteção da saúde pública.