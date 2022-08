Hyundai abre a pré-venda do sedã do novo HB20

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes

A Hyundai antecipou a entrega das primeiras unidades do HB20S às concessionárias para setembro. O hatch já havia sido lançado em julho.

Com a mesma frente do HB20, o sedã compacto, que entra em pré-venda, acerta no design mais geométrico e harmonioso da traseira em relação à geração anterior.

A reestilização elevou o comprimento do sedã, que agora tem 4,32 m. As lanternas integradas cruzam a tampa do porta-malas por uma faixa iluminada. As rodas são de 16”.

Os motores são os mesmos do hatch: conforme a versão, o 1.0 aspirado de 80 cv combinado ao câmbio manual de 5 marchas ou o 1.0 turbo de até 120 cv acoplado na transmissão automática de 6 velocidades.

Interior e destaques

Por dentro, destaque ao painel de instrumentos digital Supervision Cluster, disponível nas versões Platinum e Platinum Plus, e central multimídia de 8 polegadas.

Pela primeira vez, o HB20S traz o recurso Smart Trunk, de abertura do porta-malas por aproximação. Basta o motorista se aproximar do bagageiro com a smart key no bolso para a tampa abrir sem contato.

Conforme a versão, o Hyundai HB20S pode vir com equipamentos avançados de segurança, como o assistente de centralização e permanência em faixa, assistente de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída segura e assistente de ponto cego.

Os preços do novo HB20S, em 5 versões, começam em R$ 85.890 (Comfort 1.0 MT5) e vão a R$ 120.990 (Platinum Plus 1.0 Turbo AT6). Os valores podem variar conforme o ICMS do Estado.

Com patrocínios, montadoras criam showrooms diferenciados

Ao associar seus produtos com outras marcas fora do mundo automotivo, as montadoras agregam valores e geram engajamento com potencial possibilidade de fidelizar os atuais clientes e de atrair novos consumidores.

É comum atrelar marcas de carros a clubes de futebol e eventos esportivos. Mas recentemente, várias delas anunciaram parcerias com eventos culturais.

A Fiat, por exemplo, nem começou a pré-venda do SUV Fastback (que será apresentado em 14 de setembro) e é com ele que anunciou o patrocínio da nova temporada do Cirque du Soleil com o espetáculo Bazzar no Brasil, que tem apresentações entre setembro e dezembro em São Paulo e Rio de Janeiro.

Também atrelando sua marca a um evento cultural, a Volkswagen é a patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2022. A marca terá um estande de 3 andares com exibição do modelo elétrico ID.4 (ainda não disponível no Brasil) e do VW Nivus, além de um espaço dedicado à estratégia em neutralizar as emissões de CO2 até 2050.

Já a Mitsubishi é a mais nova patrocinadora da 9ª edição do MasterChef Brasil, programa da TV Band e também veiculado no YouTube. Os campeões das categorias Profissional e Amadora serão premiados com um SUV Eclipse Cross 2023.

Renault faz mudanças nas versões do Duster

O agitado mercado de SUVs não para de crescer e para se tornar mais competitiva, a Renault faz ajustes na linha do Duster.

Sai de cena a versão Zen (manual e CVT) e entra a Intense manual um pouco mais equipada, por R$ 109.390. Esta nova versão de entrada adiciona o sistema multimídia de série com tela de 8” e conexão sem fio, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro e rodas de liga leve de 16”, entre outros itens.

O motor é o 1.6 aspirado de quatro cilindros que entrega 120 cv de potência acoplado à transmissão manual de 5 marchas.

No total, o Duster possui 4 versões. A topo de linha é a Iconic Turbo, que traz o motor 1.3 de 170 cv com câmbio CVT e custa R$ 141.290. Os valores podem variar conforme o ICMS do Estado.

Fiat Argo 2023 tem campanha de recall

A Fiat convoca os proprietários de Argo, modelo 2023, para agendar uma visita a uma concessionária da marca para análise e eventual substituição do chicote do painel de instrumento do veículo. A campanha envolve 1.947 unidades.

Foi identificada a possibilidade de uma falha que aciona espontaneamente ou desativa alguns sistemas do veículo como o airbag do motorista, chave de setas, chave presencial e comandos do volante. O tempo estimado de reparo, que deve ser agendado, é de aproximadamente 5 horas.

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br. E-mail: [email protected]